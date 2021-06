Realme taquine un livre Realme et un Realme Pad

Lors de son événement dédié à l’arrivée de Realme GT en Europe, la société a eu un moment de plus en taquinant deux de ses produits à venir – le Realme Book et le Realme Pad. Comme son nom l’indique, il cherche à annoncer son premier ordinateur portable et sa première tablette.





Rendus officiels du Realme Book et du Realme Pad

Peu de détails ont été divulgués autour des deux appareils, sauf qu’un prototype de l’ordinateur portable a été montré sur scène et le porte-parole a déclaré qu’il sera conçu pour les fans de Realme. Il y a aussi ce rendu montrant le profil mince de l’ordinateur portable avec deux connecteurs USB-C, l’un probablement utilisé également pour le chargement. La société a également lancé un programme de co-création qui regroupera les idées de la communauté.

De plus, le PDG de la société a partagé des images teaser montrant le Pad et le Book et d’après ce que nous avons pu recueillir, la tablette adoptera des bords plats et un module de caméra légèrement saillant. Et c’est peut-être le bouton d’alimentation qui dépasse du bord gauche de l’appareil.

