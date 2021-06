Realme taquine son premier ordinateur portable

Realme a beaucoup travaillé sur la diversification de son portefeuille, et apparemment les ordinateurs portables vont devenir le prochain ajout. Madhav Sheth, PDG de l’Inde et de l’Europe, a publié une photo sur Twitter, montrant un ordinateur portable sortant d’une enveloppe ou d’un sac mince, à côté d’un message binaire qui dit « Hello World » lorsqu’il est décodé.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#vrai moi nouvelle catégorie de produits a un message pour vous !

Pouvez-vous le décoder et deviner le nom du produit qui correspondra à votre #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668 – Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) 9 juin 2021

L’exécutif a déclaré que le nom du produit serait ajouté à la #techlife de l’utilisateur, et nous sommes assez confiants que cela fait partie de la sous-marque Dizo pour les produits AIoT qui a été annoncée le mois dernier. Il pourrait également s’agir d’une série entièrement différente – jusqu’à présent, nous ne savons pratiquement rien de ce portable.

Realme introduisant un ordinateur portable en fera la première marque de smartphones du groupe BBK Electronics à faire son entrée sur le territoire informatique ; Oppo et OnePlus n’ont pas encore proposé quelque chose comme ça.

La source