Le Realme 8 5G a été dévoilé en Inde aujourd’hui et la société a eu un moment «encore une chose» – ce sera le premier à apporter un smartphone Dimensity 1200 en Inde. Cependant, l’événement d’aujourd’hui était axé sur le modèle de la série 8, nous devrons donc attendre plus de détails.

Nous avons entendu des rumeurs sur un Realme X9 Pro taquiné avec la puce 1200. Cependant, il faut noter que ce nom n’a jamais été confirmé officiellement. La société a lancé un téléphone avec le chipset phare de MediaTek, le Realme GT Neo. Est-ce que X9 Pro = GT Neo?

Peut-être. Actuellement, aucun modèle GT n’est disponible en Inde. Cependant, le directeur marketing de la société a annoncé un lancement phare début mai, ce qui, à l’époque, signifiait le Realme GT alimenté par Snapdragon 888, et il n’y a aucune raison pour que le Neo ne suive pas son frère.

Mais notez que le «Max» de l’image est mis en majuscule et mis en surbrillance. Il est également capitalisé dans le tweet teaser. Et ce X en arrière-plan est plus qu’un peu suspect.

La GT Neo pourrait être rebaptisée en tant que modèle de la série X pour l’Inde, mais pas en tant que «Pro» mais en tant que Realme X7 Max. La société possède déjà quelques téléphones alimentés par Dimensity en Inde, y compris le X7 et le X7 Pro (800U et 1000+, respectivement).

Cela dit, la rumeur originale prétendait que le X9 Pro aurait un appareil photo de 108 MP, tandis que le GT Neo a «seulement» un appareil photo de 64 MP. Ainsi, le X7 Max ou peu importe son nom pourrait encore être un tout nouveau modèle.

La source