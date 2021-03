La vidéo met en vedette M. Madhav Sheth – vice-président de Realme et PDG de Realme Inde et Europe – qui a été montré au volant d’une voiture de sport sur le circuit international de Buddh à Greater Noida, en Inde. À 1h43, Realme confirme un lancement le 24 mars, et entre 2h06 et 2h16, M. Sheth révèle que le smartphone avec appareil photo 108MP de la société sera dévoilé à ladite date. Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous.

