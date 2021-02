La marque économique de Realme pour l’Inde, Narzo, est née en mai 2020 et une deuxième génération a rapidement suivi en septembre. Le rythme n’a pas ralenti depuis et la série Narzo 30 est proche du lancement.

La société s’est rendue sur ses forums pour interroger ses fans sur la conception de la boîte de la nouvelle série, leur permettant de choisir entre six variantes. L’équipe prépare une nouvelle identité pour la marque et cela commence par le design de la boîte. «Toutes nos décisions sont prises par les fans et nous faisons de même pour Narzo», écrit un Community Manager.















Options de conception de la boîte Narzo 30

En plus de taquiner les modèles à venir, l’équipe Realme a également annoncé que la ligne de téléphone Narzo compte désormais 3 millions d’utilisateurs. Rien d’étonnant à ce que le trio Narzo 20 ait déplacé 230000 unités au cours de la première semaine seulement (le Narzo 20 éponyme étant le plus populaire avec plus de 130000 ventes, éclipsant le Pro avec plus de 50000 ventes).

Si vous souhaitez voter pour le design de la boîte Narzo 30, vous pouvez voter ici ou suivre le lien Source vers le forum Realme pour plus de détails.

