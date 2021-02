Même si Realme a officialisé le X7 Pro pour la première fois en septembre de l’année dernière, le téléphone n’a atterri qu’en Inde ce mois-ci. Il aurait dû être disponible à l’achat il y a quelques jours, et pour stimuler le battage médiatique pour son smartphone nouvellement sorti, Realme a décidé de démolir une unité sur caméra. Ainsi, la vidéo suivante a suivi.

C’est un peu différent de ce à quoi nous sommes habitués de Zack Nelson de JerryRigTout la célébrité, nous devons dire, mais les gens de Realme essaient probablement de faire plus attention à l’appareil, d’où l’utilisation d’une plaque chauffante par exemple.

Le résultat est le même, cependant. Nous voyons l’intérieur du téléphone. Dans le même temps, on nous explique également comment le processus de R&D pour le X7 Pro a duré environ huit mois avec 400 heures supplémentaires de réglage des couleurs. Et si vous aimez entendre l’expression «configuration principale de la caméra», vous avez certainement apprécié la vidéo.

Le Realme X7 Pro se vend en Inde pour 29 999 INR (environ 413 $ ou 341 € aux taux de change actuels), dans sa seule et unique configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. 60% des composants du téléphone sont fabriqués en Inde (y compris la batterie).