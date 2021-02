Le géant chinois de la technologie Realme vise à vendre environ 10 à 12 millions de smartphones 5G en Inde cette année, car il renforce son portefeuille avec des appareils dotés de la nouvelle technologie à plusieurs niveaux de prix. La société, qui a lancé son X7 5G jeudi, a déclaré que les clients des villes de niveau II et III joueraient un rôle important dans l’adoption des appareils 5G dans le pays. « Realme vise à être le démocratiseur de la 5G en Inde. La moitié des téléphones Realme qui seront lancés en Inde seront 5G, et tous les téléphones lancés au-dessus de 20 000 Rs seront compatibles avec la 5G. Nous serons un leader de la 5G et ajouterons plus d’appareils à notre Portefeuille 5G en Inde et dans le monde », a déclaré Madhav Sheth, PDG de Realme India, à PTI.

Realme apportera les derniers processeurs 5G aux produits du segment inférieur à 20000 roupies afin que les utilisateurs puissent profiter des dernières technologies à des prix polyvalents, a-t-il ajouté. «Nous lançons 2021 avec la série Realme X7 5G avec de puissants processeurs 2CC Dual 5G Dimensity, ce qui signifie que les deux cartes peuvent être des SIM 5G.» En termes de contribution, je m’attends à ce que les appareils 5G ne représentent rien de moins que 40% des appareils, et nous voulons proposer la 5G à plusieurs niveaux de prix », a déclaré Sheth.

Le mois dernier, Realme avait déclaré qu’il prévoyait une croissance de ses ventes de smartphones de plus de 30% pour atteindre environ 25 à 30 millions d’unités cette année en Inde. Le Realme X7 5G est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 800U et dispose d’un écran de 6,4 pouces, d’une configuration triple caméra AI 64MP, d’un chargeur SuperDart de 50 W et d’une batterie de 4310 mAh. Disponible en deux variantes, le smartphone est au prix de Rs 19 999 (6 Go + 128 Go) et Rs 21 999 (8 Go + 128 Go) et sera disponible à partir du 12 février. Le X7 Pro 5G sera au prix de Rs 29 999 et sera disponible à partir du 10 février. Il est alimenté par le processeur Dimensity 1000+ de MediaTek et dispose d’une batterie de 4500 mAh et d’un écran de 6,5 pouces.

Lorsqu’on lui a demandé si le marché des appareils prêts pour la 5G alors que les opérateurs de télécommunications n’avaient pas encore développé de réseaux, Sheth a déclaré que les smartphones 5G ne concernaient pas seulement le réseau. « Il s’agit du dernier processeur 5G qui apporte également une gestion améliorée de l’alimentation, une optimisation de l’affichage, une prise en charge de la caméra et des performances de jeu. » Combiné avec notre conception, notre technologie et notre qualité, nous pensons que c’est une excellente proposition. Je crois que la 5G apportera de nouvelles merveilles et des percées, à coup sûr, en tant qu’infrastructure critique », a-t-il déclaré. Sheth a ajouté que la plupart des opérateurs accélèrent leur processus de commercialisation de la 5G et que les clients souhaitent également disposer d’appareils prêts pour l’avenir.

Selon Counterpoint Research, les expéditions de smartphones 5G en Inde devraient augmenter plus de neuf fois pour atteindre 38 millions d’unités en 2021. Les expéditions de smartphones 5G s’élevaient à 1,7 million à la fin du trimestre de septembre 2020 et devraient avoir dépassé 4 millions d’ici La fin de 2020. Dans l’ensemble, l’Inde a vu l’expédition de smartphones à plus de 150 millions d’unités lors de la pandémie de 2020. Le segment a augmenté de 19 pour cent d’une année sur l’autre au cours du trimestre de décembre 2020 avec Xiaomi (y compris POCO) à la position numero uno avec 26 pourcentage de part de marché au cours du trimestre. Samsung s’est classé deuxième (21%), suivi de Vivo (16%), Realme (13%) et Oppo (10%) au quatrième trimestre de 2020, selon les données de Counterpoint.

Parlant de la demande, Sheth a déclaré que les villes de niveau II et III devraient stimuler l’adoption, ainsi que la demande dans les métros et les villes de niveau I. «Les jeunes veulent expérimenter, ils veulent avoir accès aux dernières technologies. La disponibilité de diverses options abordables a joué un rôle important dans la promotion de l’adoption.» Realme vise à obtenir plus de 15 pour cent de part de marché dans le segment 19 999 à 29 999 Rs en construisant le realme La série X (qui comprend realme X, XT, X50 Pro 5G à X3 SuperZoom) », a-t-il déclaré. En outre, la société a ouvert près de 30 magasins intelligents Realme dans plus de 20 villes et prévoit de lancer 300 à 500 magasins intelligents Realme dans tout le pays ainsi que quelques magasins phares pour étendre davantage la portée, a-t-il ajouté.