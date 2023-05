Realme s’associe à la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan en tant qu’ambassadeur de la marque pour les smartphones

La branche indienne de Realme a annoncé aujourd’hui avoir engagé la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan (SRK) comme ambassadeur de la marque pour la catégorie des smartphones. La société a déclaré avoir signé SRK – également appelé « King Khan » – parce qu’il « incarne vraiment l’esprit de Realme avec son parcours remarquable et sa personnalité charismatique » et « représente l’engagement de Realme à offrir aux utilisateurs une expérience de bond en avant ».

La marque, âgée de cinq ans, a également déclaré qu’en s’associant à SRK, elle « montre sa concentration sur la fourniture de smartphones puissants, élégants et destinés aux jeunes qui résonnent avec les aspirations et les ambitions de la jeunesse d’aujourd’hui ».

Les premiers produits Realme que SRK approuvera sont les Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+, introduits en Chine il y a environ quelques semaines et qui devraient faire leurs débuts sur les marchés internationaux – y compris l’Inde – en juin. Vous pouvez consulter la comparaison détaillée des spécifications de Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ ici pour en savoir plus à leur sujet.









Realme 11 Pro • Realme 11 Pro+

Ce n’est pas la première fois que Realme s’associe à un acteur de Bollywood pour ses smartphones de la série Number. En 2020, Realme a collaboré avec Salman Khan pour la gamme Realme 6. Il avait également fait appel à l’actrice de Bollywood Shraddha Kapoor pour certains de ses produits AIoT. Cependant, nous espérons que Realme ne vendra pas la série Realme 11 Pro en Inde avec des photos de SRK sur ses boîtes comme les photos de Salman Khan. Tout le monde n’aime pas ça après tout.