Realme s’associe à Kodak pour son prochain produit phare

La semaine dernière, nous avons entendu parler d’une Realme GT Master Edition en préparation et maintenant plus d’informations commencent à apparaître. Le vice-président de Realme, Xu Qi Chase, a publié une image sur son profil Weibo laissant entendre qu’elle provenait de l’appareil inédit. Nous pouvons voir que le nom de l’appareil est volontairement flou au bas de l’échantillon d’image.





Publication du vice-président de Realme Xu Qi Chase sur Weibo

pronostiqueur noté Station de discussion numérique a également sonné que Realme prépare une collaboration avec une marque de photographie établie et que le GT Master Edition sera le premier téléphone à en sortir.



Poste de chat numérique

Un autre pronostiqueur connu a révélé que la société partenaire est en fait Kodak. La légendaire société de photographie a déposé son bilan en 2012 et s’est depuis concentrée sur les logiciels et le matériel pour les solutions d’impression commerciale.



Poste de panda chauve

En 2015, Kodak a lancé son premier smartphone – l’IM5, puis le fabricant d’appareils photo a également introduit l’Ektra un an plus tard. Vous pouvez en savoir plus sur l’Ektra et d’autres téléphones étranges ici. En attendant, nous serons à l’affût de plus de détails concernant le partenariat Realme – Kodak.

Source 1 • Source 2 • Source 3 (tout en chinois) | Passant par