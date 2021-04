Aujourd’hui a été un grand jour pour Realme. Il a amené le Realme 8 5G en Inde, puis les 8 et 8 5G en Europe et enfin les Realme Q3, Q3i et Q3 Pro en Chine.

Maintenant un Realme non officiel, portant le numéro de modèle RMX3333 est apparu sur TENAA avec des spécifications très complètes.

Il dispose d’un AMOLED de 6,43 pouces d’une résolution de 1080x2400px, d’un processeur octa-core qui grimpe jusqu’à 2,4 GHz, 6 Go ou 8 Go de RAM, 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage (extensible via microSD) et une batterie de 4220 mAh.

Le téléphone dispose d’une caméra selfie 16MP, nichée dans un trou de perforation dans le coin gauche de l’écran. À l’arrière, il y a trois caméras – 48MP, une 8MP et une 2MP – probablement large, ultra-large et macro ou à détection de profondeur.









Realme RMX3333

Le RMX3333 mesure 160,3×73,5×8,0 mm et pèse 175 g. Il fonctionne sous Android 11.

À partir de ce moment, nous ne pouvons pas savoir de quel appareil il s’agit. Il présente des similitudes avec un certain nombre de téléphones Realme, mais ne correspond apparemment à aucun. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

