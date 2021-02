Realme Race s’appellera la Realme GT 5G, lancement prévu pour le 4 mars: tout ce que nous savons

Le fabricant chinois de smartphones Realme a annoncé l’année dernière qu’il lancerait son prochain smartphone phare, nommé Realme Race, avec le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. Désormais, la marque BBK Electronics a révélé le nom du futur smartphone, ainsi que la date de lancement du smartphone en Chine. La Realme Race sera nommée Realme GT 5G et sera lancée en Chine le 4 mars, a annoncé Xu Qi Chase, Chief Marketing Officer (CMO) de Realme, dans un message sur les réseaux sociaux.

Le directeur marketing de Realme a partagé une affiche sur la plate-forme de micro-blogging chinoise Weibo pour révéler le nom et la date de lancement du Realme GT 5G, qui sera lancé le 4 mars à 14h00 heure locale (11h30 IST). Suite à l’annonce de Chase, un pronostiqueur a laissé entendre que le Realme GT 5G pourrait également obtenir des variantes de dos en cuir et en verre. Le smartphone aurait également été récemment repéré dans une liste TENAA, faisant allusion à la conception du smartphone. Il a également été récemment découvert sur le site Web du Bureau indien des normes indiennes (BIS).

Dans l’affiche promotionnelle partagée par le CMO Realme, il y a trois icônes dans le coin inférieur gauche, indiquant le processeur, le taux de rafraîchissement et la prise en charge de la charge rapide. Il a déjà été spéculé que le Realme GT 5G (nom de code Realme Race) sera alimenté par le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. En outre, des rapports précédents ont également suggéré que le Realme GT 5G serait livré avec un écran 160 Hz. Il n’y a pas encore de détails sur les capacités de charge rapide du smartphone Realme GT 5G.

Un pronostiqueur connu qui s’appelle Digital Chat Station, dans un article de Weibo, a déclaré que le Realme GT pouvait être livré avec un dos en cuir et un panneau arrière en verre pour différentes variantes. Le pronostiqueur, dans son article, a également laissé entendre que le Realme GT 5G serait alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 888, conformément à d’autres rapports affirmant la même chose.

D’autres caractéristiques qui ont déjà fait l’objet de rumeurs sont un écran OLED de 6,8 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9, jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Il a également été signalé qu’il pourrait y avoir une variante Pro du Realme GT 5G.