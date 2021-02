Realme Race, qui serait le premier smartphone du fabricant chinois à être alimenté par le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, pourrait être lancé après la fête du printemps chinois ou le nouvel an chinois. La nouvelle mise à jour se présente sous la forme d’un message publié sur les réseaux sociaux par Song Qi Aric, directeur des communications marketing de Realme, faisant allusion à l’arrivée du smartphone après la fête du printemps chinois qui tombe le 12 février.

Dans son article sur le site Web de micro-blogging chinois Weibo, Aric a déclaré que le nom du smartphone Realme Race n’avait pas été révélé et qu’il devait y avoir un nom et une signification spéciaux pour le « chef-d’œuvre » de la société, en plus de faire allusion à l’après-printemps. lancement du festival. La date de lancement exacte de la Realme Race n’a pas été révélée, mais il est confirmé que le smartphone sera l’offre phare de Realme et sera alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm.

On s’attend à ce que Realme nous fournisse plus de détails plus près de la date de lancement. Des rapports ont suggéré qu’Oppo a transféré sa série «Ace» à Realme et donc, le nom de code «Race». Un rapport récent a même suggéré qu’il pourrait également y avoir une variante Pro dans la série Realme Race.

Bien qu’il n’y ait pas de mot sur les spécifications en dehors de la présence du SoC Snapdragon 888, le Realme Race est censé présenter un écran OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz. Selon les rumeurs, il serait livré avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. On dit que le smartphone est livré avec RealmeUI 2.0 basé sur Android 11 et dispose d’une configuration de triple caméra arrière.