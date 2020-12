Dans le cadre du Tech Summit annuel de Qualcomm, nous avons été présentés à sa prochaine puce mobile de niveau phare – le Snapdragon 888 – et les fabricants, dont Realme, réclament de crier au sujet de leurs prochains téléphones alimentés par ce nouveau silicium chaud.

Xiaomi a pris les devants, confirmant que le Xiaomi Mi 11 de 2021 arborerait effectivement le 888, mais pour ne pas être en reste, Realme est également intervenu pour confirmer que ses Le prochain téléphone de classe phare, nommé « Race », embarquera également le nouveau SoC numéroté porte-bonheur de Qualcomm.

Quand la Realme Race est-elle lancée?

Bien qu’il soit trop tôt pour que Realme ait fixé une date, lors de l’événement Tech Summit de Qualcomm, le PDG de la société Sky Li a confirmé que Realme serait l’un des premiers fabricants à lancer un smartphone alimenté par le Plateforme Qualcomm Snapdragon 888.

‘Le nouveau produit phare de realme [sic] sera appelé «Race» propulsé par Snapdragon 888, et son nom de code «Race» montre que le produit phare viendra avec une vitesse rapide et des performances élevées », a déclaré Li.

À l’heure actuelle, nos meilleures estimations proviennent du superbe produit phare de la société pour 2020 – le Realme X50 Pro – qui a été lancé en février de cette année. En supposant que la stratégie de sortie de la société pour 2021 suive une voie similaire et que nous en croyons l’empressement de la société, nous devrions nous attendre à ce que la Race à moteur 888 atterrisse à peu près à la même période l’année prochaine.

Combien coûte la course Realme?

Comme pour ses informations de sortie, il n’y a pas de prix pour accompagner l’actualité de la « Race » à ce stade, cependant, Realme est connu pour offrir un rapport qualité-prix impressionnant sur toute sa gamme, nous nous attendons donc à ce que le prix de son prochain produit phare ne soit pas différent. .

Pour référence, au Royaume-Uni, le X50 Pro coûte 569 £ incroyablement bas et s’il y a une chance que le haut de gamme de Realme atteigne encore plus haut en termes de fonctionnalités et de prix, ce serait une surprise si l’appareil cassait les 700 £. barrière, ce qui le rend nettement plus abordable que celui de nombreux appareils Lead 2020 de fabricants concurrents.

Quelles fonctionnalités offre la Realme Race?

Bien que les subtilités de la « Race » restent un mystère, il existe déjà une quantité notable d’informations que nous pouvons rassembler à partir d’un mélange de fuites et, dans le cas du processeur, de détails officiels du fabricant de puces lui-même.







Cette image divulguée (ci-dessus) nous donne notre meilleur aperçu de la course Realme jusqu’à présent, arborant ce qui semble être un cadre en métal avec une touche d’alimentation physique, un dos en verre avec des bords incurvés et un arrangement de caméra circulaire avec quatre capteurs avec ce qui pourrait être un flash au xénon fin sur un côté.

Alors que les capteurs de l’image semblent tous avoir la même taille physique et que l’on semble avoir été copié-collé à l’aide d’un logiciel de manipulation d’image, il semble que nous obtiendrons une taille de capteur décente d’au moins un des vivaneaux de la course. Il n’y a pas non plus de configuration de zoom périscopique apparente – comme on le voit sur les goûts du Realme X3 SuperZoom.

En ce qui concerne les composants internes, le Snapdragon 888 promet une plus grande efficacité énergétique que le 865 de la génération précédente, en partie grâce à un modem X60 5G intégré et à l’utilisation d’un processus 5 nm (le 865 reposait sur un modem séparé et était construit sur un processus 7 nm). Le choix du modem signifie également que les téléphones comme le Race prendront probablement en charge les normes Sub-6 et mmWave 5G, ce qui signifie une connectivité 5G à la fois plus grande et plus rapide (en fonction de la technologie de réseau disponible).







Des processeurs de signaux numériques et d’image améliorés, ainsi qu’un GPU amélioré et une nouvelle architecture de processeur, devraient garantir des performances améliorées à tous les niveaux; de l’utilisation générale aux jeux, aux performances de la caméra et aux tâches basées sur l’IA.

Il y a aussi la question de la puissance et bien que nous ne connaissions pas encore la capacité de la batterie de la Race, la société avait précédemment promis qu’un futur appareil lancerait sa technologie de charge rapide « UltraDart » de 125W.

Les propres estimations de Realme indiquent qu’un téléphone avec une batterie de 4000 mAh et une charge UltraDart pourrait atteindre 33% de charge en seulement trois minutes de charge et c’est parti. de vide à plein en 15 minutes chrono.

Les autres spécifications divulguées incluent jusqu’à 12 Go de RAM, les débuts de Realme UI version 2 (sur Android 11), 256 Go de stockage interne et le numéro de modèle RMX2202.

Voici la fiche technique de la Realme Race telle qu’elle se présente:

SoC Qualcomm Snapdragon 888

(Jusqu’à) 12 Go de RAM

(Jusqu’à) 256 Go de stockage

Configuration de la caméra arrière quadruple avec flash xénon

Dos en verre bombé

Armature en métal

Android 11 avec Realme UI 2

5G (sous-6 + mmWave)

Batterie 4000mAh

Charge rapide UltraDart 125 W

