Plus tôt ce mois-ci, nous avons annoncé en exclusivité que Realme travaillait sur un nouveau smartphone appelé Race (RMX2202), qui est alimenté par le SoC Snapdragon 888, dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage intégré et exécute Android 11 avec Realme UI 2.0 en plus. Nous avons maintenant la confirmation officielle que Race n’est qu’un nom de code et que le smartphone fait partie d’une nouvelle série.

Ces informations proviennent de Realme VP Xu Qi Chase, qui a corroboré notre fuite et a déclaré que le smartphone avait un Snapdragon 888 SoC sous le capot et arrivera en 2021. Il n’a pas dit quand exactement, mais nous nous attendons à ce que le smartphone devienne officiel un jour. en janvier ou février de l’année prochaine.

Chase n’a pas non plus détaillé les spécifications de Realme Race, mais un pronostiqueur fiable a partagé une autre image, révélant une triple caméra 64MP à l’arrière et une texture semblable à du cuir. La finition est probablement similaire à celle que nous avons vue sur le Realme 7 Pro SE Sun Kissed Leather Edition.

Le smartphone a le logo Realme situé sur le côté droit des caméras, avec « Power Design » écrit à côté. Vous pouvez également remarquer que le bouton d’alimentation sur le côté droit du téléphone a un accent jaune. Et comme il ne contient pas de scanner d’empreintes digitales intégré, vous pouvez vous attendre à ce que le téléphone soit livré avec une solution intégrée.

On ne sait pas si ce smartphone est bien le Realme Race. Il s’agit peut-être d’un smartphone en édition spéciale, car une image de la Realme Race que nous avons partagée en exclusivité plus tôt ce mois-ci a révélé le smartphone avec quatre caméras arrière logées dans une île circulaire.

