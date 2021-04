Ce fut une journée bien remplie pour Realme – après des événements en Inde et en Europe, la société a porté son attention sur le lancement de la série Q3 en Chine. Ce sont des téléphones 5G tout neufs et abordables à partir de seulement 1000 CNY (155 $) et il y en a trois.

Les deux meilleurs téléphones seront disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui, mais uniquement en Chine pour le moment. Les précommandes pour le modèle Q3i commencent plus tard dans la journée. Vous trouverez les trois sur realme.com, ainsi que JD et d’autres détaillants.

Realme Q3 Pro

Le Realme Q3 Pro est le leader du pack mais son prix de lancement est encore plus élevé, 1600 CNY (245 $ / 205 €). Ce genre d’argent vous permet d’acheter un combiné performant basé sur le chipset 6 nm Dimensity 1100 avec quatre cœurs Cortex-A78 (2,6 GHz), quatre A55 et un GPU Mali-G77 à 9 cœurs. Le modem intégré sub-6 GHz offre des vitesses de téléchargement de pointe de 4,67 Gbps.

Le chipset fonctionne sous Android 11 (Realme UI 2.0) et le rend sur l’écran AMOLED de 6,43 pouces (1080p +). Il a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz, en plus d’une couverture complète de l’espace colorimétrique DCI-P3. Un lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

Une chambre à vapeur, d’une taille de 3 175 mm², maintient la puce au frais – jusqu’à 15 ° C de moins, selon Realme. Les performances sont également améliorées par le stockage UFS 3.1, de 128 ou 256 Go, et les 8 Go de RAM.

En faisant le tour à l’arrière, nous voyons une triple caméra basée sur un module principal de 64 MP avec enregistrement vidéo 4K à 60 ips. Ensuite, il y a la caméra ultra grand angle 8 MP (119 °), plus une caméra macro 2 MP. La caméra à l’avant dispose d’un capteur 16 MP.

Le téléphone est équipé de haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos et Hi-Res Audio. Vous serez peut-être heureux d’apprendre qu’une prise casque 3,5 mm est présente en bas.

Le Pro est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 30 W (un adaptateur secteur est inclus dans l’emballage de vente au détail). Une charge complète prend un peu moins d’une heure.

Le Realme Q3 Pro sera disponible dans une semaine avec un prix de départ de 1600 CNY, bien que l’option la moins chère du boutique officielle est actuellement de 1800 CNY. Les ventes commencent le 29 avril à minuit.









Coloris Realme Q3 Pro 5G: Firefly (avec logo brillant dans le noir) • Bleu électrique • Noir gravité

Vous pouvez choisir l’une des trois couleurs, mais la première – baptisée Firefly – a un logo phosphorescent DARE TO LEAP au dos.

Realme Q3 5G

Le Realme Q3 5G tire sa connectivité de nouvelle génération du chipset Snapdragon 750G (8 nm). Celui-ci a une vitesse de téléchargement maximale de 3,7 Gbps et la chambre à vapeur promet des températures jusqu’à 10 ° C plus basses.

L’écran est également différent, il s’agit d’un écran LCD de 6,5 pouces (1080p +) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz. La luminosité maximale est de 600 nits et promet une couverture de 96% de la gamme de couleurs NTSC. Le lecteur d’empreintes digitales de celui-ci est sur le côté, intégré au bouton d’alimentation.

La caméra principale dispose d’un capteur de 48 MP et, bien qu’elle prenne en charge la capture vidéo 4K, elle plafonne à 30 ips (vous devez passer à 1080p si vous voulez 60 ips). La caméra ultra large 8 MP (119 °) et le module macro sont les mêmes, tout comme la caméra selfie 16 MP.

Le modèle non-Pro contient une batterie plus grande, 5000 mAh, avec le même chargeur 30W dans la boîte. Il est assez grand pour durer une session de jeu de 10 heures sans interruption.

Le modèle vanilla dispose également d’une prise casque 3,5 mm en bas, ainsi que des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et Hi-Res Audio.







Couleurs Realme Q3 5G: Psychedelic Silver • Sci-fi Black

Le Realme Q3 dispose de 6 Go de RAM avec une option de 8 Go. Le stockage est de 128 Go dans les deux cas, mais notez que celui-ci dispose d’un slot microSD (le Pro n’en a pas). Les prix commencent à 1300 CNY (200 $ / 165 €). Les précommandes débutent aujourd’hui, les premières unités seront disponibles le 29 avril. Vous le trouverez sur realme.com.

Realme Q3i 5G

Le Realme Q3i 5G est le moins cher du lot avec un prix de départ de seulement 1000 CNY (155 $ / 130 €), mais il offre toujours la connectivité 5G. Cette fois-ci, c’est grâce au chipset Dimensity 700 (7 nm), dont le modem offre des vitesses de téléchargement de pointe de 2,77 Gbps.

Comparé au Q3 vanilla, celui-ci a le même écran de taille, 6,5 ”LCD (1080p +), bien que le taux de rafraîchissement tombe à 90 Hz (le taux d’échantillonnage tactile reste à 180 Hz). Le lecteur d’empreintes digitales est à nouveau sur le côté.

Ensuite, la caméra principale de 48 MP à l’arrière reste en place, le module ultra large est remplacé par un capteur de profondeur N&B (bonne nouvelle: la caméra macro reste également à bord).

La batterie est tout aussi grosse, 5000 mAh, bien qu’elle soit sensiblement plus lente à se recharger à l’aide de l’adaptateur 18W fourni.

La configuration de base du Realme Q3i 5G dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage et il existe une option pour passer à 6 Go de RAM. Comme pour le Q3, le stockage est extensible avec des cartes microSD jusqu’à 1 To.







Coloris Realme Q3i: Bleu clair • Noir cendré

Si vous êtes en Chine, vous devriez pouvoir récupérer un Q3i plus tard dans la journée boutique officielle.