Realme a présenté un trio de téléphones 5G en octobre, et maintenant le plus puissant d’entre eux – le Realme Q2 Pro – obtient deux nouvelles options de couleur. Le téléphone, initialement lancé dans un dégradé cuir gris et arc-en-ciel, sera désormais également disponible avec des travaux de peinture plus simples Sea Blue et Fantasy White.

Bien que les nouvelles versions puissent être différentes à l’extérieur, à l’intérieur, il s’agit du même chipset Dimensity 800U avec prise en charge 5G, d’une batterie de 4300 mAh avec une charge rapide de 65 W et d’un appareil photo principal de 48 MP. Le panneau avant du Q2 Pro est un AMOLED de 6,4 pouces avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz.

Les deux nouvelles variantes de couleurs sont déjà répertoriées sur le site Web national de Realme et, bien qu’elles se vendent à 1799 CNY (8/128 Go) ou à 1 999 CNY (8/256 Go) à partir du 12 décembre, il y aura une réduction intéressante de 300 CNY. pour l’option la moins chère.

La source (en chinois) | Via