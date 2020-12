Le fabricant chinois de smartphones Realme envisage peut-être d’apporter prochainement son smartphone Realme Q2 en Inde. Bien que la société elle-même n’ait fourni aucun détail sur le smartphone Realme Q2, il aurait récemment figuré sur une liste de certification du Bureau of Indian Standards (BIS), faisant allusion à un lancement imminent dans le pays. Le Realme Q2 a été lancé en Chine en octobre aux côtés du Realme Q2 Pro et du Realme Q2i. Le smartphone est également disponible au Royaume-Uni sous le nom de Realme 7 5G. Le Realme Q2 est alimenté par le chipset Dimensity 800U de MediaTek avec prise en charge 5G.

La récente liste BIS du prétendu smartphone Realme Q2 a été repérée par le pronostiqueur indien Mukul Sharma, connu sous le nom de @Stufflistings sur Twitter. Sharma a tweeté une image de la liste BIS sur Twitter. La liste montre un smartphone avec le numéro de modèle RMX2117, qui a été associé au Realme Q2 dans le passé. Bien que Realme ne sache pas la disponibilité du smartphone en Inde, il a été lancé en Chine au prix de 1299 CNY (environ 14600 Rs) pour la variante de stockage de base 4 Go de RAM + 128 Go et 1399 CNY (environ 15 800 Rs) la variante de 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Il est rapporté que le prix de l’Inde sera proche du prix du Realme Q2 en Chine.

Le Realme Q2 fonctionne sur l’interface utilisateur Realme basée sur Android 10. Il dispose d’un écran Full HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone est alimenté par le chipset Dimensity 800U de MediaTek associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe une configuration de triple caméra arrière sur le Realme Q2 qui abrite un tireur principal de 48 mégapixels, un tireur grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. À l’avant, le Realme Q2 arbore un selfie snapper de 16 mégapixels. Realme Q2 est soutenu par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 30 W.