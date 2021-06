Realme proposera plus de vingt téléphones 5G d’ici fin 2022

À l’aube de son troisième anniversaire, Realme a organisé un sommet 5G en partenariat avec la GSM Association, Qualcomm et Counterpoint Research, où il a exposé ses ambitions de rendre la connectivité 5G accessible à des millions d’utilisateurs à travers le monde. Lors de la keynote, Realme a annoncé son objectif d’atteindre 100 millions d’utilisateurs actifs de smartphones 5G d’ici 2024 et prévoit également d’étendre ses offres 5G de 70 % sur 50 marchés dès l’année prochaine.

Nous pensons qu’à l’ère de la 5G, aider à accélérer l’adoption de cette nouvelle technologie est une mission cruciale pour Realme. Nous travaillerons dur pour aider à populariser la 5G en écoutant davantage les besoins des consommateurs, en faisant progresser l’innovation des produits et en aidant à construire l’écosystème 5G plus large avec nos partenaires de l’industrie. – Madhav Sheth, vice-président et PDG de Realme Inde et Europe