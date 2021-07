Realme promet des téléphones 5G encore moins chers pour l’Inde, plus de modèles Narzo et GT entrants

Alors que le premier réseau 5G indien est encore en phase de test, Realme a identifié la 5G comme une tendance croissante – la société cite les données de Google qui indiquent que les recherches liées à la 5G ont augmenté de 70% entre mai 2020 et mai de cette année, les recherches YouTube sont en hausse de 115 %.

La société souligne que le cycle de mise à niveau étant d’environ 2 ans, l’achat d’un téléphone 5G signifie désormais que vous pourrez l’utiliser sur un réseau 5G avant de passer au modèle suivant. Selon un rapport d’Ericsson (qui travaille avec des opérateurs indiens pour développer leurs réseaux), 26% des abonnés mobiles du pays utiliseront un réseau 5G d’ici la fin de 2026.

Realme veut rendre les téléphones 5G abordables et plus tôt cette année, il a déclaré que tous ses téléphones coûtant 20 000 INR et plus (270 $/225 €) seraient compatibles avec les réseaux de nouvelle génération. Maintenant, la société a révisé ce chiffre à 15 000 INR (200 $/170 €).

Cela se produit déjà car le Narzo 30 5G lancé il y a quelques semaines coûte 16 000 INR. Et ce n’est pas le bas non plus, Realme travaille sur le développement de téléphones 5G à moins de 10 000 INR (135 $ / 115 €).

Il y aura également des modèles haut de gamme, avec plusieurs téléphones Realme GT qui devraient être lancés en Inde ce trimestre. Le Realme GT 5G arrivera avant Diwali et le X7 Max 5G récemment lancé est une version du GT Neo.

L’entreprise a déjà rencontré le succès dans son entreprise – selon Recherche de contrepoint data, Realme est la marque de smartphones 5G n°1 en Inde, où elle détenait 28 % du marché en mai.

Realme a engagé 300 millions de dollars sur 2 ans pour développer ses offres 5G. En effet, 90 % du budget R&D est consacré aux produits 5G.