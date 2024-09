Realme présente sa propre version du bouton de contrôle de l’appareil photo d’Apple

L’une des nouveautés les plus intéressantes de la série iPhone 16 de cette année est sans doute le nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo, qui techniquement n’est pas un bouton. Il s’agit d’une zone sensible à la pression dotée d’un moteur haptique précis qui imite une pression physique sur un bouton. Eh bien, Chase Xu, vice-président et directeur marketing de Realme, a évoqué le même « bouton » sur un téléphone non annoncé dans une vidéo Weibo.

Chase Xu explique que vous pouvez lancer l’appareil photo instantanément, puis utiliser le bouton pour différentes commandes, notamment le zoom. Pour être franc, cela n’a pas l’air aussi fluide que sur les iPhones, mais il s’agit d’un échantillon de pré-production, après tout, donc il s’améliorera probablement lors de sa sortie.

Chase laisse entendre que le bouton utilise la même technologie que la touche de contrôle de l’appareil photo d’Apple, puis précise plus tard que cela n’est pas Realme a annoncé la sortie du produit phare tant attendu de la société : le Realme GT7 Pro. Il semblerait néanmoins que Realme travaille sur cette fonctionnalité depuis un certain temps déjà et qu’elle soit presque prête à être commercialisée.

Source (en chinois)