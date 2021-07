Realme Pad repéré dans la nature

Nous savons que Realme entrera bientôt sur le marché des tablettes Android et nous avons déjà vu quelques teasers officiels du prochain Realme Pad le mois dernier. Maintenant, nous avons des images non officielles divulguées de ce qui semble être l’appareil en main dans la nature.

Bande-annonce officielle de Realme Pad

Nous avons droit à deux images montrant l’avant et l’arrière de l’appareil, bien qu’elles ne soient pas les plus détaillées, donc là. Nous pouvons voir que le dos semble être en aluminium ou en un autre alliage métallique et que l’objectif de la caméra unique dépasse assez sensiblement. Les côtés de la tablette apparaissent au carré, comme illustré dans les teasers précédents.











Conception présumée de Realme Pad

Le deuxième plan nous montre un peu l’avant du Realme Pad. Les cadres supérieur et inférieur semblent assez importants ici, bien que nous ne soyons pas sûrs qu’il s’agisse de la conception finale de la tablette. On ne sait pas grand-chose d’autre sur le Realme Pad, mais il devrait offrir Android 11 et une intégration profonde avec les produits AIoT de la marque. Nous attendons également un ordinateur portable Realme Book sur toute la ligne.

