Realme Pad fuit dans les nouveaux rendus de presse

Nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblera Realme Pad et maintenant leaker Sur les fuites fournit à nouveau des rendus plus détaillés qui montrent l’appareil plus en détail et dans ses deux coloris officiels.





La prochaine tablette Android sera disponible en gris et or. Il est confirmé que le boîtier de l’appareil est en aluminium et nous pouvons voir la fente du stylet supposée près des haut-parleurs inférieurs et du port USB-C.





En termes de spécifications, l’appareil devrait apporter un écran de 10,4 pouces avec une caméra selfie dans le cadre de droite, censé contenir un capteur 8MP f/2,8.





Realme Pad contiendra également quatre haut-parleurs, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via microSD. La batterie est censée arriver à 7 100 mAh. L’arrière abrite un autre jeu de tir 8MP et la marque Realme dans le coin inférieur. Realme Pad devrait être lancé au troisième trimestre de cette année.

