Realme Pad 2 est officiel - Écran 11,5 '' 120 Hz, puce Helio G99

Juste à temps, Realme a annoncé la tablette Pad 2. Il est en pré-commande à partir du 26 juillet et sera mis en vente générale à partir du 1er août.

À partir de l’avant, le Realme Pad 2 dispose d’un écran LCD IPS de 11,5 pouces 2000x1200px avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Il y a un appareil photo 8MP à l’avant et un appareil photo 8MP à l’arrière. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

Le Realme Pad 2 utilise un chipset MediaTek Helio G99 de 6 nm avec 6 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go ou 256 Go de stockage, qui peut être étendu via une microSD.











Realme Pad 2 en Inspiration Green

Il y a quatre haut-parleurs sur le Realme Pad 2 avec prise en charge Dolby Atmos. La tablette fonctionne sur une batterie de 8 360 mAh avec une charge SuperVOOC de 33 W. Vous obtenez LTE en standard sur toute la gamme.

Le Realme Pad 2 est disponible en Inspiration Green ou Inspiration Grey en 6/128 Go ou 8/256 Go. Le modèle de base commence à 19 999 INR (215 €, converti), tandis que la version avec plus de RAM et de stockage est à 22 999 INR (250 €, converti).

