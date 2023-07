Realme Pad 2 arrive le 19 juillet, selon une page de destination sur Flipkart. Il aura un écran de 11,5 pouces avec des cadres fins et un taux de rafraîchissement élevé et arrivera en vente une semaine après le dévoilement.

Les images sont maintenant supprimées et la page n’existe pas, mais nous avons pu les obtenir avant qu’il ne soit trop tard. Le Pad 2 aura un îlot de caméra circulaire et quatre haut-parleurs dans une configuration 2×2 sur les côtés gauche et droit (lorsqu’il est tenu horizontalement).









Realme Pad 2

L’écran est annoncé comme 2K, soit une résolution de 1200p. Le panneau sera de 10 bits, ce qui signifie qu’il sera livré avec 1 milliard de couleurs, et quelques autres fonctionnalités sophistiquées incluront une luminosité adaptative avec une gradation fine et un moteur O1 Ultra Vision.

Les affiches annoncent également une luminosité maximale de 450 nits, ce qui n’est pas grave – le premier Realme Pad a atteint le même résultat lors de nos tests, et le Realme Pad X l’a même dépassé.

Cette grande tablette aura un port USB-C, mais nous ne voyons pas de prise audio 3,5 mm, ce qui signifie que les utilisateurs devront soit recourir à des accessoires audio sans fil, soit diffuser de la musique et des sons de jeu à l’air libre comme le fait habituellement un tout-petit.









Realme Pad 2

Les rapports indiquent que le Realme Pad 2 sera alimenté par un chipset Helio G99, qui est uniquement LTE par nature. Il devrait d’abord être lancé en Inde, puis il atteindra éventuellement d’autres marchés internationaux.

