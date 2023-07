Realme Pad 2 4G fuit avec des rendus et des spécifications

Realme travaillerait sur une nouvelle tablette. Une fuite assez détaillée met en valeur le Realme Pad 2 4G. Selon la source, le prochain appareil sera alimenté par un chipset MediaTek Helio G99. Après quelques expérimentations avec Qualcomm dans le Realme Pad X et Unisoc dans le Realme Pad Mini, il semble que la société se soit à nouveau contentée d’une puce MediaTek, tout comme sur le Realme Pad d’origine.











Realme Pad 2 4G

Le Helio G99 sera probablement associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Realme Pad 2 devrait être doté d’une batterie de 8 360 mAh avec une charge rapide de 33 W via un port USB Type-C. Les quatre grilles de haut-parleur distinctes – deux en haut et deux en bas de la tablette ressortent instantanément des images divulguées. Apparemment, il n’y a pas que pour le spectacle puisque la source affirme que le Realme Pad 2 aura une configuration à quatre haut-parleurs.

Même si l’îlot de caméra semble abriter deux caméras, la source affirme qu’il n’y a qu’un seul vivaneau arrière de 20MP. En y regardant de plus près, l’autre module arrière ressemble plus à un flash LED. Enfin, selon la fuite, le Realme Pad 2 sera livré avec Android 13 et Realme UI 4.0. Il convient de noter que le Realme Pad d’origine est toujours bloqué sur Android 11, tandis que le Realme Pad X exécute Android 12, et la question des mises à jour est toujours en suspens.

Malheureusement, la source ne partage aucun détail sur la taille du Realme Pad 2 4G ou son écran. Nous nous attendons à ce que ce soit un écran LCD, mais c’est à peu près tout. Nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur le Realme Pad 2 en août ou septembre.

