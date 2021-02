Realme organisera un événement centré sur la caméra le 2 mars pour présenter sa technologie de caméra 108MP

Realme a lancé le Realme XT en tant que premier smartphone avec appareil photo 64MP en septembre 2019, et la société est maintenant prête à faire un saut vers les capteurs 108MP alors qu’elle organise un événement d’innovation en matière de caméra le 2 mars pour présenter sa technologie d’appareil photo 108MP.

Contrairement au premier événement d’innovation de la caméra de Realme, qui s’est tenu à New Delhi, en Inde, en août 2019 pour détailler la configuration de la caméra quad 64MP de la société, celui-ci sera virtuel en raison de la pandémie en cours et sera diffusé en direct sur la page Facebook mondiale de Realme et la chaîne YouTube. .



Realme 7 Pro avec caméra principale 64MP

Nous n’avons pas de détails sur la mise en œuvre de la caméra 108MP de Realme sur ses smartphones, mais un teaser partagé par M. Madhav Sheth – vice-président de Realme et PDG de Realme Inde et Europe – suggère que la gamme Realme 8 sera l’une des premières à figurer. un appareil photo 108MP.

L’affiche nous dit également que la caméra principale 108MP sera rejointe par trois autres caméras de la série Realme 8, dont l’une sera probablement une caméra ultra-large, et les deux autres pourraient être des unités macro et de profondeur si la configuration de la caméra du Realme 7 Pro est quoi que ce soit à passer. Mais nous espérons que la gamme Realme 8 marquera le retour du téléobjectif dans la série numérique.