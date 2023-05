Realme Narzo N53 annoncé avec un chipset Unisoc et une batterie de 5 000 mAh

Le Realme Narzo N53 est la dernière offre de la série Narzo N et il apporte une fiche technique solide mise en évidence par un écran 90 Hz, une caméra principale de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W.









Realme Narzo N53 en or plume et noir plume

Le Narzo N53 est construit autour d’un écran LCD de 6,74 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le panneau abrite une découpe en forme de goutte d’eau pour sa caméra frontale de 8 MP. Narzo N53 est le troisième téléphone Realme avec la mini capsule dynamique de type île de Realme qui offre des informations sur l’état de la batterie, l’utilisation des données et des informations sur les étapes quotidiennes des deux côtés de l’encoche.

Realme a opté pour le chipset Unisoc T612 avec 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage intégré qui est encore extensible via la fente pour carte microSD. L’arrière abrite un appareil photo principal de 50MP aux côtés d’un module ultra large de 8MP tandis que la troisième découpe contient le flash LED.

L’appareil démarre Realme UI T Edition basé sur Android 13 et dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Les autres caractéristiques notables incluent des haut-parleurs stéréo, une prise casque et un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Realme Narzo N53 est disponible dans les couleurs Feather Gold et Black. Le prix commence à 8 999 INR (109 $) pour la version 4/64 Go et à 10 999 INR (133 $) pour le modèle 6/128 Go. Les ventes ouvertes commencent le 24 mai par Realme, Amazon India et les détaillants partenaires.