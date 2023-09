Realme Narzo 60x arrive avec un SoC Dimensity 6100+ et un appareil photo 50MP, accompagné des Buds T300

Realme a lancé les Narzo 60 et Narzo 60 Pro en juillet, et aujourd’hui, la société a ajouté le troisième membre à la gamme, baptisé Realme Narzo 60x.

Le Realme Narzo 60x est positionné en dessous des modèles vanilla et Pro et est alimenté par le SoC Dimensity 6100+. Il exécute Realme UI 4.0 basé sur Android 13 et dispose de 128 Go de stockage intégré avec deux options de RAM – 4 Go et 6 Go.

Le Narzo 60x est équipé d’un écran LCD FullHD+ de 6,72 pouces à 120 Hz avec une luminosité maximale de 680 nits et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. L’écran est doté d’un trou centré pour la caméra selfie de 8 MP, et comme il ne s’agit pas d’un panneau AMOLED, le scanner d’empreintes digitales est intégré à l’alimentation. bouton.

La couverture arrière du modèle de couleur Stellar Green du Narzo 60x présente ce que Realme appelle un design InterstellarX, réalisé avec un processus Glitter Sand pour « un effet exquis qui prend vie dans la lumière, brillant comme des étoiles éblouissantes ». Le panneau arrière dispose également d’un revêtement dégradé à 8 couches pour un effet de lumière dégradé. Realme affirme que la version Stellar Green est « inspirée par l’immensité et le mystère de la galaxie », chaque ligne en forme de X représentant un « chemin vers la découverte ».

Le capot arrière du Narzo 60x arbore également un îlot de caméra circulaire abritant un flash LED et deux caméras – 50MP primaire et 2MP de profondeur. Le smartphone prend en charge la connectivité 5G et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W. Il est annoncé qu’il passera de 1 % à 50 % en 29 minutes.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que le Realme Narzo 60x est une version du Realme 11x avec un appareil photo principal différent (50MP contre 64MP).

Le modèle 4 Go/128 Go du Realme Narzo 60x est au prix de 12 999 INR (155 $/145 €) et la variante 6 Go/128 Go à 14 999 INR (180 $/170 €). Les deux seront disponibles dans les couleurs Stellar Green et Nebula Purple et seront mis en vente en Inde à partir du 12 septembre via le site officiel de Realme et Amazon.in.

Aux côtés du Narzo 60x, Realme a également dévoilé les écouteurs Buds T300 TWS. Chaque bourgeon pèse 4,1 g, est livré avec des haut-parleurs de 12,4 mm, offre une suppression active du bruit (ANC) de 30 dB et prend en charge les commandes tactiles.

Les Realme Buds T300 sont annoncés avec un effet audio spatial à 360° et une latence de 50 ms avec la connectivité Bluetooth 5.3. Les écouteurs prennent également en charge Dolby Atmos et ont un indice IP55.

Les Buds T300 contiennent une batterie de 43 mAh dans chaque bourgeon, tandis que le boîtier de chargement est livré avec une cellule de 460 mAh. Realme affirme que les Buds T300 offriront jusqu’à 8 heures de lecture de musique à 50 % du volume sans ANC et 6 heures avec ANC. Lorsqu’il est associé au boîtier de chargement, vous pouvez obtenir jusqu’à 40 heures de lecture totale à 50 % de volume sans ANC et 30 heures avec ANC.

Cependant, une fois la batterie complètement déchargée, une recharge rapide de 10 minutes via le port USB-C du boîtier de chargement fournira jusqu’à 7 heures de lecture de musique à 50 % du volume avec l’ANC désactivé.









Realme bourgeons T300

Les écouteurs Realme Buds T300 TWS sont au prix de 2 299 INR (28 $/26 €) et proposent deux options de couleurs : noir élégant et blanc jeunesse. Les ventes débuteront en Inde à partir du 12 septembre via le site officiel de Realme, Amazon.in, Flipkart et les canaux principaux.

Source 1, Source 2