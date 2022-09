Le Realme Narzo 50i Prime dévoilé en juin a fait ses débuts aujourd’hui en Inde. Il est disponible dans les couleurs bleu foncé et vert menthe et dispose de deux options de mémoire – 3 Go/32 Go et 4 Go/64 Go, au prix de 7 999 INR (101 $/99 €) et 8 999 INR (114 $/112 €), respectivement. Il sera mis en vente à partir du 23 septembre via le site Web officiel de Realme, Amazon.in, et les canaux principaux, mais les clients d’Amazon Prime peuvent acheter le Narzo 50i Prime à partir du 22 septembre auprès du détaillant en ligne.

Le Realme Narzo 50i Prime est alimenté par le SoC Unisoc T612 et exécute Realme UI R Edition basé sur Android 11 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran LCD HD+ de 6,5″ avec une encoche pour la caméra selfie 5MP. À l’arrière, il dispose d’un seul appareil photo principal utilisant un capteur 8MP.









Realme Narzo 50i Prime

Le Narzo 50i Prime est maintenu opérationnel avec une batterie de 5 000 mAh qui se recharge via un port microUSB jusqu’à 10 W. Le smartphone dispose d’une prise casque 3,5 mm et d’un triple emplacement pour carte (2 SIM + 1 microSD).

Cela dit, Realme n’a pas encore fini de lancer des smartphones en Inde, car demain, Realme dévoilera les C30 dans le pays asiatique, et le 16 septembre, il présentera le GT Neo 3T. Mardi dernier, Realme a annoncé les écouteurs Watch 3 Pro et Buds Air 3S TWS en Inde aux côtés du Realme C33. Un mois assez chargé pour la jeune marque sur son plus gros marché.