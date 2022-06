Realme Narzo 50i Prime annoncé avec un prix de base de 100 $

Le nouveau membre de la série Narzo de Realme est ici avec le Realme Narzo 50i et il apporte des spécifications presque identiques au Realme C30 récemment lancé. Ceux-ci incluent un écran LCD HD + de 6,5 pouces, un chipset Unisoc T612 et une batterie de 5 000 mAh.

La conception du Narzo 50i ressemble également au C30 et les caméras sont également en ligne – vous obtenez un seul module arrière 8MP et un tireur selfie 5MP à l’avant. Narzo 50i démarre Realme Go Edition basé sur Android 11. Narzo 50i est livré avec 2 Go ou 3 Go de RAM et 32/64 Go de stockage extensible via microSD. Le Narzo 50i se recharge via micro USB à une vitesse de 10 W. Le téléphone comporte également une prise casque.

Realme Narzo 50i est disponible dans les couleurs bleu foncé et vert menthe. Le modèle 3/32 Go coûtera 99,99 $ tandis que la version 4/64 Go coûtera 109,99 $. Les deux versions du téléphone seront disponibles sur AliExpress à partir du 27 juin.