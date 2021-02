Realme Narzo 30A, Narzo 30 Pro 5G et Realme Buds Air 2 ont confirmé leur lancement en Inde le 24 février

Realme a confirmé que les écouteurs Realme Narzo 30 et Realme Buds Air 2 TWS de nouvelle génération seront lancés en Inde le 24 février. aucun mot sur la variante régulière Narzo 30 comme indiqué par les rapports précédents. Cela suggère essentiellement que Realme étend la connectivité 5G à sa série de smartphones économiques, après l’avoir introduite dans la série Realme X7 à budget moyen. La société aurait également dévoilé des accessoires de jeu tels que la souris sans fil Realme et le tapis de souris Realme lors du même lancement.

Une affiche promotionnelle révèle que le Realme Narzo 30 Pro 5G sera alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 800U 5G qui offrirait des performances de processeur 11% supérieures, une efficacité GPU 28% plus élevée et un temps de lancement d’application 1,4 fois plus rapide que les processeurs MediaTek Dimensity série 700. Le Realme Narzo 30A et le Narzo 30 Pro 5G comporteront tous deux des caméras arrière triples, bien que les spécifications exactes ne soient pas claires pour le moment. Le Realme Narzo 30A sera également livré avec une prise audio 3,5 mm, révèle l’affiche promotionnelle.

D’autre part, les écouteurs Realme Buds Air 2 TWS ont déjà été taquinés par le PDG de Realme India et Europe, Madhav Sheth, dans une courte vidéo. Le teaser montrait les prochains écouteurs dans une finition de couleur noire et dans le même langage de conception que le Realme Buds Air original, lancé en décembre 2019. Le dirigeant de la société avait également révélé la suppression active du bruit (ANC) et la prise en charge du mode de transparence du Realme Buds Air 2, dans le même vidéo. Realme collabore avec le groupe de pop international The Chainsmokers pour promouvoir les prochains écouteurs TWS.

Notamment, la plate-forme de commerce électronique Flipkart a également commencé à promouvoir la série Realme Narzo 30. Il indique essentiellement la disponibilité des smartphones sur la plateforme en dehors des canaux Realme en ligne et hors ligne. Le Realme Narzo 30 Pro était également apparu sur le site Web de certification TENAA qui incluait le smartphone avec un écran de 6,5 pouces et une batterie de 5000 mAh. Plus de détails sont attendus de la société dans les prochains jours.