Realme Narzo 30A, Narzo 30 Pro 5G avec chipsets MediaTek lancés en Inde: prix, disponibilité et plus

Realme a dévoilé la nouvelle série Realme Narzo 30 qui comprend les Narzo 30A et Narzo 30 Pro 5G. De par son apparence et ses spécifications, le Realme Narzo 30 Pro 5G ressemble au Realme Q2 qui a été dévoilé en Chine l’année dernière. Les deux nouveaux smartphones sont livrés avec des chipsets MediaTek octa-core et un écran de 6,5 pouces. Realme a dévoilé de nouveaux écouteurs TWS, le Realme Buds Air 2 et une veilleuse activée par le mouvement Realme en forme de beignet qui dispose d’une fonctionnalité d’arrêt automatique.

Le prix du Realme Narzo 30A en Inde commence à Rs 8 999 pour la variante de stockage de base 3 Go de RAM + 32 Go, tandis que l’option de stockage 4 Go de RAM + 64 Go coûte 9 999 Rs. Les clients pourront acheter l’appareil à partir du 5 mars dans les couleurs Laser Black et Laser Blue. D’autre part, le prix du Realme Narzo 30 Pro 5G en Inde a été fixé à 16999 Rs pour la variante de stockage 6 Go de RAM + 64 Go et à 19 999 Rs pour le modèle de stockage 8 Go RAM + 128 Go. Sa vente en Inde débutera le 4 mars et les clients pourront choisir entre les options de couleur Sword Black et Blade Silver. Les deux téléphones seront mis en vente via les canaux Flipkart et Realme en ligne et hors ligne. La veilleuse activée par le mouvement Realme a un prix de 599 Rs.

Le Realme 30A arbore un écran HD + de 6,5 pouces (720×1 600 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Sous le capot, il contient le chipset octa-core MediaTek Helio G85 associé à jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré. Le téléphone prend en charge les cartes double SIM et fonctionne sur Android 10 avec Realme UI sur le dessus, prêt à l’emploi. Sa configuration à double caméra arrière comprend un capteur principal de 13 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un capteur de portrait monochrome avec un objectif f / 2,4. Pour les selfies, il existe un capteur d’appareil photo de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2.0. Ses caméras arrière sont logées à l’intérieur d’un module de forme carrée et le panneau d’affichage présente une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie.

Les autres caractéristiques notables du Realme Narzo 30A incluent un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, la 4G LTE, le Wi-Fi 802.11ac, le Bluetooth v5.0 et le GPS / A-GPS. Il contient une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W via le port USB Type-C.

En revanche, le Realme Narzo 30 Pro 5G dispose d’un écran Full HD + de 6,5 pouces (1080 x 2400 pixels) (avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz) et fonctionne sur un SoC octa-core MediaTek Dimensity 800U. Sa configuration de triple caméra arrière comprend un capteur principal de 48 mégapixels avec ouverture f / 1,8, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et un tireur macro de 2 mégapixels. À l’intérieur de la découpe perforée sur le panneau avant, il y a un jeu de tir de 16 mégapixels pour les selfies.

Les autres caractéristiques notables du Realme Narzo 30 Pro 5G incluent la 5G, la 4G LTE, le Wi-Fi 802.11 ac, le Bluetooth v5.1 et le GPS / A-GPS. Le smartphone contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 30 W Dart Charge via le port USB Type-C.