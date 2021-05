Realme Narzo 30 stars inopinées dans une vidéo pratique avant le lancement

La famille Narzo 30 de Realme est jusqu’à présent composée du Narzo 30 Pro 5G et du Narzo 30A, mais un troisième membre arrive bientôt. Ce sera le Narzo 30 ‘vanille’, qui avait déjà été repéré dans un benchmark le mois dernier.

Bien que nous ne sachions toujours pas exactement quand ce téléphone doit devenir officiel, quelqu’un a déjà mis la main sur une unité d’examen et a rapidement publié une vidéo de déballage et pratique sur YouTube – d’un téléphone qui n’est même pas annoncé. encore. Le voici pour votre plus grand plaisir.

L’appareil est livré dans une boîte Narzo bleue et dispose d’un écran IPS LCD FHD + 90Hz de 6,5 pouces avec 580 nits de luminosité maximale, d’un triple système de caméra arrière (48 MP principal, 2 MP noir et blanc, 2 MP macro), 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible (avec un emplacement dédié), le chipset MediaTek Helio G95 à la barre et une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 30 W.

Il fonctionne sous Android 11 avec Realme UI 2.0, pèse 192 g et mesure 9,4 mm d’épaisseur. Cette unité est dans le coloris Racing Silver. Sans surprise, il y a aussi un étui en gelée souple dans la boîte. Le téléphone est en plastique et le capteur d’empreintes digitales est intégré dans le bouton d’alimentation sur le côté droit. Une prise casque 3,5 mm est en bas.

