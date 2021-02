Realme Narzo 30 Pro Design révélé par le PDG, plus de détails à émerger demain

Realme devrait bientôt lancer sa série de smartphones Narzo 30 en Inde. Peu de temps après la mise en ligne du micro-site Flipkart pour la série Realme Narzo 30, le PDG de Realme India a révélé le design du Realme Narzo 30 Pro 5G. Dans un récent article sur les réseaux sociaux annonçant un nouveau programme pour les membres de la communauté Realme, Sheth a montré un smartphone à la main, accompagné de cinq boîtes Realme Narzo dans le cadre. Alors que le smartphone n’indique rien, les cases bleues dans le cadre sont en effet, du Realme Narzo 30 Pro, confirmant que le smartphone dans la main de Sheth est bien le Realme Narzo 30 Pro.

Le smartphone a une finition dégradée à l’arrière. L’unité présentée dans l’image a une couleur bleue et un module triple caméra rectangulaire à l’arrière. Cela vient après que Sheth eut déclaré que le fabricant chinois prévoyait de lancer des smartphones 5G plus abordables cette année. Le Realme Narzo 30 Pro se situerait sous le Realme X7 5G récemment lancé, selon les rapports. La série Realme Narzo 30 sera disponible à l’achat sur Flipkart, car la série de smartphones a déjà été taquinée sur le site de commerce électronique appartenant à Walmart.

La page de destination Flipkart pour Realme Narzo 30 indique que la société révélera plus d’informations sur la série de smartphones le 18 février. De même, une vidéo non répertoriée de Flipkart sur la série Realme Narzo 30 a fait surface en ligne (via GizmoChina). La vidéo montre une collaboration entre Realme et le rappeur indien Emiway Bantai pour la promotion des prochains smartphones Narzo. Le teaser donne en outre un aperçu de l’un des téléphones de la série Realme Narzo 30 où nous pouvons remarquer une prise audio 3,5 mm, un port USB Type-C et au moins trois caméras arrière.