Realme Narzo 30 Pro 5G en vente en Inde aujourd’hui: prix, spécifications et offres

Le fabricant chinois de smartphones Realme a récemment lancé sa série de smartphones Reaml Narzo 30 en Inde. Aujourd’hui, la variante haut de gamme de la série Realme Narzo 30, le Narzo 30 Pro 5G sera mis en vente pour la première fois en Inde. La vente Realme Narzo 30 Pro 5G débutera à 12h (midi) sur Flipkart et realme.com. Le smartphone est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 800U, associé à jusqu’à 8 Go de RAM et arbore une configuration à triple caméra avec un tireur principal de 48 mégapixels.

Le prix du Realme Narzo 30 Pro 5G en Inde est de 16 999 roupies à partir de la variante de stockage 6 Go de RAM + 64 Go et de 19 999 roupies pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go. Le smartphone est disponible en deux options de couleur – Blade Silver et Sword Black et sera disponible à l’achat sur Flipkart ainsi que dans la boutique officielle de Realme. Les acheteurs peuvent également bénéficier d’une réduction de 1 000 Rs avec les cartes bancaires ICICI et les transactions EMI. Le smartphone sera également vendu hors ligne.

Le Realme Narzo 30 Pro 5G est livré avec un écran Full HD + perforé de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est alimenté par un chipset octa-core MediaTek Dimensity 800U, associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 128 Go de stockage interne, qui peut être étendu jusqu’à 256 Go via un emplacement pour carte microSD. Il y a une batterie de 5000 mAh à bord avec prise en charge d’une charge rapide de 30 W.

En termes d’appareil photo, le Realme Narzo 30 Pro 5G est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un capteur principal de 48 mégapixels avec un objectif f / 1,8, un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et un 2 -mégapixel macro shooter. À l’avant, le Realme Narzo 30 Pro 5G abrite un jeu de tir selfie de 16 mégapixels.