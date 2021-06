Realme Narzo 30, Narzo 30 5G arrivent en Inde, Buds Q2 et une nouvelle étiquette Smart TV

Realme a organisé un événement en Inde aujourd’hui, apportant plus de ses produits à son plus grand marché. Les grandes stars de l’émission étaient les smartphones Narzo 30 et Narzo 30 5G, mais nous avons également vu le Buds Q2 faire une apparition sur scène, ainsi que le dévoilement d’un nouveau Realme Smart TV avec une résolution Full HD.

Le Narzo 30 sera disponible en ligne et hors ligne à partir du 29 juin. Il sera vendu avec 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage pour INR12 499 (170 $/€ 140) et INR 14 999 (200 $/€ 170), respectivement. . Vous pouvez choisir entre les couleurs Argent et Bleu, toutes deux avec une bande de course fantaisie.

Le Narzo 30 5G commencera à se vendre un jour plus tard, le 30 juin. Il n’a qu’une seule option de mémoire, 6/128 Go, et un prix de 15 999 INR (215 $/180 €). Il sera disponible sur Realme.com, Flipkart et les magasins physiques.

Dans une tournure plutôt déroutante, les Realme Buds Q2 lancés en Inde sont en fait ce que les autres marchés appellent les Buds Air 2 Neo et offrent une suppression active du bruit. À partir du 30 juin, vous pouvez les acheter en Calm Grey ou Active Black pour 2 499 INR (33 $/28 €). Realme proposera l’audio portable sur Amazon India et vendra également les bourgeons sur son propre site Web et dans des magasins hors ligne.

Le Realme Smart TV Full HD est un nouveau produit. Il a une diagonale de 32 pouces (soit 80 cm), un design sans lunette et des haut-parleurs Quad Stereo de 24 W. Il est également livré avec Android TV et Google Assistant intégrés, le prix est de 18 999 INR (255 $/215 €), mais les lève-tôt peuvent obtenir une remise de 1 000 INR (soit environ 13 $ / 11 €). La vente commence également le 29 juin.

