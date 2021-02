Realme a lancé une enquête dans le cadre de laquelle il a demandé aux clients de choisir la boîte de vente au détail appropriée pour la série Narzo 30 de nouvelle génération. La première série Narzo 10 a fait ses débuts au début de l’année dernière, suivie de la gamme Narzo 20 en septembre. Bien que l’enquête ne fournisse pas de détails sur la gamme de smartphones, elle fait allusion à son lancement imminent en Inde. Un pronostiqueur notable avait précédemment suggéré le lancement de Realme Narzo 30 en janvier 2021, mais cela n’a pas eu lieu.

Sur l’image, nous pouvons remarquer six boîtes de vente au détail de différentes nuances. Les fans de Realme peuvent se rendre sur le forum de la communauté Realme et participer à l’enquête en choisissant une boîte de vente au détail via un formulaire Google. La société ajoute: « Ce n’est pas ça. Ce n’est qu’un début pour le nouveau narzo. Nous avons beaucoup de choses en réserve pour vous, restez à l’écoute pour la prochaine révélation », sans donner de détails. En plus de taquiner le futur smartphone, l’équipe Realme a également annoncé que la ligne Narzo du téléphone compte désormais trois millions d’utilisateurs. Notamment, le PDG de Realme India, Madhav Sheth, avait annoncé en octobre que le trio Narzo 20 (Narzo 20, Narzo 20A et Narzo 20 Pro) avait déplacé 230 000 unités au cours de la seule première semaine.

Actuellement, les détails des spécifications de la série Realme Narzo 30 de nouvelle génération restent rares. Mais la société apporterait probablement des mises à niveau à la prochaine gamme par rapport à son prédécesseur. Pour rappel, le Realme Narzo 20 dispose d’un écran HD + de 6,5 pouces et d’un SoC MediaTek Helio G85, sous le capot. Il contient une configuration de triple caméra arrière qui comprend une caméra principale de 48 mégapixels. Les autres caractéristiques notables incluent 4 Go de RAM, une batterie de 6000 mAh et une caméra frontale de 8 mégapixels. D’autre part, le Realme Narzo 20 Pro est livré avec un écran Full HD de 6,5 pouces, MediaTek Helio G95, une batterie de 4500 mAh et 6 Go de RAM. Il comporte une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend une caméra de 48 mégapixels, et à l’avant, une caméra de 16 mégapixels pour les selfies. Le prix du Realme Narzo 20 en Inde commence à Rs 10,499 (4 Go + 64 Go) tandis que le prix du modèle Pro commence à Rs 14 999 pour l’option 6 Go + 64 Go.