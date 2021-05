Realme Narzo 30 annoncé avec Helio G95 et un écran 90Hz

Realme a annoncé les Narzo 30A et Narzo 30 Pro 5G en février, et après une semaine de taquineries, la société a ajouté aujourd’hui le vanilla 30 à la gamme.

Le Realme Narzo 30 est construit autour d’un écran FullHD + de 6,5 « avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 580 nits. Il a également un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie, qui utilise un capteur Sony IMX471 16MP.

Le panneau arrière du téléphone présente une bande en chevron inspirée des circuits, qui abrite une configuration à trois caméras comprenant des unités principales 48MP, 2MP portrait et 2MP macro. Le smartphone est également livré avec la stabilisation vidéo UIS, les caméras avant et arrière prenant en charge le mode Super Nightscape.

Sous le capot, le Realme Narzo 30 dispose d’un SoC Helio G95 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone démarre Realme UI 2.0 basé sur Android 11 et dispose d’un emplacement pour carte microSD dédié pour l’extension de stockage.

Le Realme Narzo 30 dispose également d’une puce NFC à bord, d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté pour un déverrouillage sans mot de passe et d’une batterie de 5000 mAh qui tire son énergie via un port USB-C jusqu’à 30 W. Realme affirme que la batterie passe de vide à 100% en 65 minutes, et qu’il existe également un support pour la charge filaire inversée.

Le Realme Narzo 30 est proposé dans les couleurs Racing Blue et Racing Silver et sera mis en vente en Malaisie à partir du 20 mai auprès du détaillant en ligne Shoppee. Son prix est de 799 RM (195 $ / 160 €), mais les lève-tôt peuvent l’obtenir pour 100 RM (24 $ / 20 €) de moins.







Realme Narzo 30

Source 1, Source 2