Realme Narzo 30 5G fait ses débuts en Europe

Comme nous l’avons signalé pour la première fois la semaine dernière, le Realme Narzo 30 5G fait ses débuts aujourd’hui. C’est le premier téléphone de la série Narzo en Europe, mais il y a un hic.

Le Narzo 30 5G, pour la plupart, est identique au Realme 8 5G, la seule différence étant les options de mémoire et le nouveau design du dos.

Le téléphone est livré avec un écran LCD de 6,5 pouces de résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le chipset est un Dimensity 700 avec un processeur octa-core, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a trois caméras à l’arrière, mais seule la principale 48MP est d’une utilisation significative. Les deux vivaneaux 2MP ne contribueront guère aux prouesses photographiques du Narzo 30 5G.

Le Narzo 30 5G est proposé dans les couleurs Racing Blue et Racing Silver avec une bande soignée, complétant la configuration de la caméra. C’est un choix plus excitant que les utilisateurs sans intérêt de Supersonic Blue ou Supersonic Black avec le Realme 8 5G.







Realme Narzo 30 5G

Le Realme Narzo 30 5G est livré dans une configuration de stockage solitaire de 4 Go de RAM / 128 Go et coûte 219 €. Les détails de disponibilité doivent encore être confirmés.

