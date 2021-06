Realme lancera les premiers produits Dizo le 1er juillet

Le mois dernier, Realme a dévoilé sa marque AIoT, Dizo, qui se concentrera sur les gadgets pour la maison intelligente, les accessoires, les produits de divertissement et plus encore. Dizo est presque prêt pour son premier lancement de produit, qui aura lieu le 1er juillet (jeudi de la semaine prochaine).

Dizo lancera ses premiers produits la semaine prochaine

Pour l’instant Madhav Sheth et co. gardent le silence sur ce qui sera montré lors de l’événement. Cependant, Shopee Vietnam taquine les Dizo GoPods, GoPods D et Dizo Watch depuis des semaines maintenant (ce sont les Realme Buds Air 2, Buds Q2 et Watch 2, respectivement, avec des modifications extérieures mineures).









Dizo GoPods • Dizo GoPods D • Dizo Watch

Des informations divulguées montrent que la marque envisage également d’apporter un haut-parleur Bluetooth et un robot aspirateur à un moment donné, même quelques téléphones multifonctions.







Dizo a de grandes ambitions pour son entrée sur le marché des casques TWS

Compte tenu des tweets liés à la musique des derniers jours, Dizo lancera probablement les choses avec les écouteurs TWS et laissera les gadgets supplémentaires pour un futur lancement.

La source