La marque Realme est connue non seulement pour ses combinés abordables, mais également pour son engagement massif auprès des fans et des utilisateurs du monde entier. Nous venons de recevoir un communiqué de presse de la société, annonçant le lancement du deuxième concours mondial de création de papiers peints.

Les utilisateurs, les designers et les étudiants en design du monde entier pourront concourir et créer des fonds d’écran pour le smartphone Realme 8 5G, et les meilleurs remporteront des récompenses en espèces allant jusqu’à 10000 USD, ainsi que des stages dans les bureaux de Realme.

Le concours mondial est déjà ouvert et nous avons fourni un lien dans la source ci-dessous. Il se termine le 12 juin 2021 et les utilisateurs de Realme du monde entier peuvent voter pour le meilleur design. Les 200 meilleurs choix seront ensuite examinés par un panel de designers et de dirigeants de Realme, dont Naoto Fukusawa, directeur de la conception des produits de Realme, le graphiste coréen Grafflex, Madhav Sheth, PDG de Realme, et d’autres.

Les juges examineront les candidatures et détermineront si elles sont basées sur la créativité et la narration autour du thème central – le slogan de Realme «Osez sauter». Il y aura 53 gagnants, dont les travaux seront annoncés le 12 juillet 2021.

C’est la deuxième fois que Realme organise un tel concours. Le premier a attiré plus de 7500 designs de papiers peints par plus de 5500 participants de Chine, d’Inde, d’Indonésie, de Thaïlande et d’Espagne, indique le communiqué de presse. Le processus de vote a également suscité le buzz, avec plus de 138 000 utilisateurs de Realme ayant voté.

Chase Xu, directeur marketing de Realme, a déclaré que Realme est une «jeune marque fortement axée sur les designs avant-gardistes» et que le concours encourage les gens à «explorer leur environnement visuel et à libérer leur potentiel artistique».

