Realme lance les écouteurs Watch 2 et 2 Pro en Inde la semaine prochaine

Realme a annoncé qu’il apportait un certain nombre de ses accessoires en Inde – deux montres intelligentes, deux écouteurs tour de cou et un casque TWS. Aucun de ceux-ci n’est nouveau, nous les avons vus dans d’autres régions, mais ils n’étaient pas disponibles dans le pays jusqu’à présent. Cela changera lundi lorsque tous les cinq accessoires sauf un seront disponibles.

La Realme Watch 2 Pro sera disponible le 26 juillet (lundi) et sera vendue via realme.com et Flipkart, puis s’étendra également à d’autres canaux de vente au détail. Le modèle Pro est au prix de 5 000 INR.









Montre Realme 2 Pro

Si c’est trop, la Realme Watch 2, dont le prix est normalement de 3 500 INR, bénéficiera d’une remise de 500 INR lors de la première vente via Flipkart. Consultez notre revue pour plus de détails sur la montre 2.











Realme montre 2

La société apporte également trois écouteurs TWS dans le sous-continent. Le Realme Buds Wireless 2 se vendra 2 000 INR, bien que la première vente Flipkart inclue une remise de 300 INR.

Les Buds Wireless 2 bénéficient de la suppression active du bruit (ANC, réduction jusqu’à 25 dB), de l’audio haute résolution grâce au codec LDAC de Sony et du mode de faible latence de 88 ms. Ils ont des haut-parleurs de 13,6 mm avec Bass Boost + qui ont été développés à l’aide de Les Chainsmokers. Le casque dure 22 heures avec une seule charge et avec Dart Charge, vous pouvez obtenir 12 heures d’écoute en 10 minutes de charge. Ceux-ci ont une résistance à l’eau IPX5.











Realme Buds sans fil 2

Le modèle Realme Buds Wireless 2 Neo est doté de pilotes de 11,2 mm et conserve le mode de faible latence de 88 ms. Cependant, ils abandonnent l’ANC et la résistance à l’eau n’est que de IPX4. La batterie a également été rappelée, obtenant 17 heures sur une seule charge et 2 heures de lecture en 10 minutes de charge.

Ensuite, il y a le Realme Buds Wireless 2 Neo, plus abordable – la première vente sur Amazon fera baisser de 100 INR le prix normal de 1 400 INR. Les deux montres et les deux modèles Buds Wireless ont d’abord été lancés en Malaisie.











Realme Buds sans fil Neo

Le troisième modèle, le Realme Buds Q2 Neo, arrivera trois jours plus tard, le 29 juillet et avec la remise de 300 INR pour la vente initiale de Flipkart, ils correspondront aux autres bourgeons Neo. Le prix normal du Q2 Neo est de 1 600 INR.











Realme Buds Q2 Neo

Les Q2 Neo sont des écouteurs TWS avec des caractéristiques similaires. Ils ont des pilotes de 10 mm avec prise en charge Bass Boost +, suffisamment de batterie entre les écouteurs et le boîtier de charge pour 20 heures de lecture totale (les écouteurs seuls durent 5 heures), 10 minutes de charge se traduisent par 2 heures d’écoute. Le mode jeu à faible latence de 88 ms est également intégré.