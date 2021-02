Realme est sur le point de lancer un tas de nouveaux téléphones dans les semaines suivantes avec deux produits phares et la série Narzo 30 présentant des fuites de plus en plus fréquentes. Maintenant, selon le dernier rapport, Realme est sur le point d’élargir encore son portefeuille en y ajoutant des accessoires de jeu.

Une image de la souris de jeu, du tapis de souris et de ce qui ressemble à un contrôleur d’air sur le thème de Narzo a été partagée par un filtre fiable. La souris est une copie conforme de l’agrafe G502 Hero de Logitech, ce qui pourrait suggérer une collaboration entre les deux sociétés. Le contrôleur d’air a un déclencheur à l’arrière, semblable à un contrôleur Oculus Quest 2.

Realme ne s’est pas engagé à une date pour le dévoilement de sa série Narzo 30, mais cela ne peut pas être long maintenant. Nous avons vu le Narzo 30 Pro sur TENAA et nous savons donc qu’il aura un écran de 6,5 pouces, une batterie de 4880 mAh, 5G et fonctionnera sous Android 11.

Peut-être y aura-t-il également une tournure de jeu dans les smartphones, mais cela reste à voir.

