Realme commence l’année en beauté et annoncera un nouveau téléphone le 7 janvier. Il s’appellera Realme V15, anciennement connu sous le nom de code Realme Koi.

Des images du téléphone ont été publiées en ligne et l’appareil a une couleur magnifique à l’arrière – un dégradé principalement jaune qui va avec du violet et du rose au lever du soleil, vraiment un bonbon pour les yeux.

Le Realme V15 sera lancé à 14 heures, heure locale, et viendra avec des cartes de fantaisie qui souhaitent bonne chance à l’acheteur – après tout, le poisson Koi est associé à la bonne fortune, à la persévérance et à l’abondance – des choses que nous souhaitons tous à l’aube de la nouvelle année civile.

En parlant de spécifications, nous avons une confirmation d’une fuite antérieure selon laquelle l’appareil aura trois caméras à l’arrière, alignées verticalement. Les images révèlent également un panneau avant avec un seul trou de perforation dans le coin gauche et il semble que le panneau sera OLED puisque la touche d’alimentation est un bouton physique – le scanner d’empreintes digitales est introuvable et est probablement passé sous le panneau.







Realme V15

Le téléphone est peut-être déjà répertorié sur JD.com, Tmall, Suning et d’autres grands détaillants, mais nous n’avons pas plus de spécifications en dehors du vivaneau principal de 64 MP. Étant donné que le téléphone devrait arriver sous la gamme V, il s’agit probablement d’un produit non phare, car le Realme V3 et le Realme V5 étaient livrés à un prix assez bas et que la société CMO avait déjà promis une nouvelle série pour le produit phare Realme. Course.

Source (en chinois) | Via