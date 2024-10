Realme GT7 Pro obtient une page de précommande et un aperçu immersif du déballage

Deirdre O Donnell – Rédactrice technique principale – 7817 articles publiés sur Notebookcheck depuis 2018

Je suis devenu écrivain et éditeur professionnel peu de temps après l’obtention de mon diplôme. Mes diplômes sont en sciences biomédicales ; cependant, ils m’ont permis d’acquérir une certaine expérience dans le domaine de la biotechnologie, qui m’a convaincu de son potentiel à révolutionner notre santé, notre environnement et nos vies en général. Cela s’est développé au fil du temps en un intérêt dévorant pour de plus en plus d’aspects de la technologie : je ne pourrai jamais écrire assez sur les derniers appareils électroniques, gadgets et innovations. Mes autres intérêts incluent l’imagerie, l’astronomie et le streaming. Oh, et du café.