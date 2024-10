Realme GT7 Pro en cours d’examen

Realme devrait lancer le GT7 Pro avec un chipset Snapdragon 8 Elite, et l’appareil a atterri chez nous avant son annonce officielle la semaine prochaine.

Nous venons de recevoir le téléphone et avons hâte de commencer à le tester, voici donc nos brèves impressions du nouveau téléphone.

Nous avons reçu l’option de couleur orange du GT7 Pro, qui est assez impressionnante. L’îlot de caméras abrite trois tireurs et est assez massif.

En termes de conception, Realme s’éloigne clairement de la solution à deux cercles sur un élément de conception vertical que nous avons tant vu dans les appareils GT 6 et revient au GT3 avec une charge de 240 W.



Realme GT5 Pro et Realme GT7 Pro

Le nouvel écran est vraiment vibrant au premier coup d’œil avec des couleurs incroyablement riches, et Realme a déjà confirmé qu’il couvre 120 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Le panneau s’appelle Eco2 OLED et est développé par Samsung, ce qui est une décision surprenante de la part de Realme, puisque d’autres produits phares de la même famille, comme OnePlus 13 et Oppo Find X8, choisissent d’opter pour BOE.

Il y a un scanner d’empreintes digitales à ultrasons sous le panneau, et il est aussi rapide que possible. L’écran est légèrement incurvé (2,5D dans le jargon marketing de l’entreprise) sur les quatre côtés, et cette décision donne l’impression que l’écran est plus grand avec des cadres plus fins.

Le Realme GT7 Pro est un appareil très prometteur, et nous prendrons notre temps pour travailler sur l’examen complet. Mais avant cela, restez à l’écoute pour l’annonce officielle, prévue le lundi 4 novembre.