Realme GT5 gardera la lumière LED à l’arrière, révèlent les teasers officiels

Realme GT5 arrive le 28 août et aujourd’hui, la société a dévoilé le design du téléphone. Il aura trois caméras et une lumière LED à l’arrière, mais cette fois l’île s’étend d’un côté à l’autre, semblable à ce que Google a mis en œuvre dans ses téléphones Pixel au cours des dernières générations.

Les teasers ont également confirmé une batterie de 5 240 mAh avec une charge rapide de 240 W et une puce de gestion de l’énergie SuperVOOC S qui prendra en charge la cellule.

Le design de l’îlot caméra nous a rappelé le Realme GT3 avec le duo de cercles pour les caméras. Cependant, le rectangle LED est maintenant placé verticalement, il n’y a pas d’écriture collante et nous ne pouvons voir que « Snapdragon 8 Gen 2 », « SuperVOOC » et « NFC » – des fonctionnalités quelque peu pertinentes.

Le PDG de Realme, Wu Qi Chase, a déclaré que le nouveau look est obtenu grâce à une « technologie de verre révolutionnaire dans l’industrie mobile » et sera le plus beau smartphone de l’histoire de la marque. La couleur du héros s’appelle « Flowing Silver Mirror » (traduit automatiquement) et sera un produit de « courbure du verre forgé à chaud » pour une esthétique ultime.













Teasers du Realme GT5

Le smartphone sera également livré avec une puce d’affichage séparée pour des performances visuelles optimisées et un taux de rafraîchissement accru. Il disposera d’une option de stockage de 24 Go de RAM + 1 To et ne sera qu’un échauffement pour le Realme GT5 Pro, attendu plus tard cette année avec un chipset Snapdragon 8 de troisième génération de Qualcomm.

Source (en chinois) | Via