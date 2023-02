Realme GT3 avec une charge de 240 W arrive le 28 février

Realme a annoncé le GT Neo 5 avec une charge rapide de 240 W plus tôt ce mois-ci, et la société a également confirmé qu’un Realme GT3 avec le même taux de charge est en route. Aujourd’hui, nous avons reçu une invitation pour le lancement officiel, qui aura lieu le 28 février au MWC de Barcelone.

La société n’a ni confirmé ni nié si le Realme GT3 sera un Realme GT Neo 5 avec un nouveau nom pour les marchés mondiaux. Actuellement, le smartphone 240W n’est vendu qu’en Chine, mais nous avons vu des appareils GT Neo arriver sur la scène internationale.

Renommer le GT Neo en tant que produit phare de la vanille serait une première pour l’entreprise, bien que Realme ait une longue histoire de changement de marque. Par exemple, le GT Neo 3T est le même que le Q5 Pro en Chine, tandis que le GT Neo 2T a également été vendu sous le nom de GT Neo en Chine et X7 Max 5G dans le monde.

Actuellement, il y a plus de questions que de réponses, mais nous espérons obtenir plus de détails dans les deux semaines précédant l’événement. Nous serons à Barcelone et ferons un rapport directement du Congrès une fois que nous aurons toutes les informations clés, alors restez à l’écoute.