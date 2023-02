Realme GT3 arrivera ce mois-ci avec un support de charge de 240 W

Aujourd’hui, Realme a annoncé le duo GT Neo 5 en Chine et l’une des versions est livrée avec une vitesse de charge énorme de 240 W. C’est le plus rapide au monde à ce jour et Realme a confirmé qu’il arrivera sur le marché mondial dès ce mois-ci.

Cependant, le téléphone qui apportera la nouvelle technologie en dehors de la Chine sera le Realme GT3 au lieu du Neo 5. Il est possible que la société rebaptise simplement le téléphone, mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit entre le Neo et le GT principal. série, de sorte que les marchés étrangers pourraient bien recevoir un appareil différent.

Pour permettre une charge de 240 W, la société a conçu un câble de charge personnalisé de 12 A et un mini chargeur double GaN de 240 W. La partie GaN est assez importante car un chargeur standard de 240W serait absurdement gros.

Le GT Neo 5 est équipé d’une batterie de 4 600 mAh et il y a au moins une chance que ce bit soit partagé avec le Realme GT3. Realme dit avoir mis en place plus de 60 couches de protection et qu’il s’agit de la première batterie prenant en charge une charge de plus de 200 W certifiée par TUV Rheinland pour sa longévité. En théorie, il devrait conserver 80 % de sa capacité après 1 600 cycles de charge, ce qui est assez impressionnant.