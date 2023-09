Realme GT2 Pro obtient un accès anticipé à Realme UI 5.0 basé sur Android 14

Realme a annoncé le programme d’accès anticipé Realme UI 5.0 basé sur Android 14 pour le Realme GT2 Pro en Inde et en Russie.

La société a commencé à accepter les candidatures pour ce même programme, et les personnes intéressées peuvent s’inscrire au programme en activant le mode développeur sur leur GT2 Pro et en accédant à son Paramètres > A propos de l’appareil menu, en cliquant sur la bannière « realme UI 4.0 » en haut, puis cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit, puis sur Programme bêta > Accès anticipé > Appliquer maintenant. Soumettez les détails requis pour compléter la demande et vous recevrez la mise à jour si elle est acceptée.

Mais avant de postuler, assurez-vous que votre Realme GT2 Pro exécute un logiciel avec la version du micrologiciel RMX3301_13.1.0.503 (EX01) et dispose d’au moins 60 % de batterie et de 15 Go de stockage avant d’installer la mise à jour.

Le Realme UI 5.0 apporte une conception mise à jour, une optimisation des performances ainsi qu’une sécurité et une confidentialité améliorées au GT2 Pro. Vous pouvez consulter le journal des modifications de la mise à jour Realme UI 5.0 ci-dessous pour plus de détails.

Sécurité et confidentialité améliorées Gestion améliorée des autorisations liées aux photos et aux vidéos pour un accès plus sûr aux applications.

Optimisation des performances Stabilité améliorée du système, lancements d’applications plus rapides et animations plus fluides.

Améliorations du système Liste étendue des applications prises en charge pour APP Cloner. Paramètres de sortie multimédia dans Control Center pour une utilisation à long terme.

Conception mise à jour Style de couleur rafraîchissant, doux et plus clair pour une expérience visuelle plus confortable. Ajout de nouvelles sonneries et de sons de notification système remaniés. Animations système améliorées pour des transitions encore plus fluides.



Il convient également de mentionner que puisqu’il s’agit d’un logiciel bêta, il est préférable de l’éviter sur un appareil principal, car les versions bêta contiennent souvent des bogues qui entravent l’expérience utilisateur. Realme a même répertorié certains problèmes connus avec Realme UI 5.0, que vous pouvez vérifier ci-dessous.

Problèmes connus Lorsque vous utilisez des fenêtres flottantes, le glissement du bureau peut ne pas fonctionner. Vous pouvez résoudre ce problème en abaissant la barre d’état. L’écran de verrouillage Glance n’est pas disponible dans Realme UI 5.0 Early Access ; il sera introduit dans les futures mises à jour.



Si vous souhaitez quand même continuer, assurez-vous d’abord de sauvegarder vos données. De plus, Realme dispose d’emplacements limités pour le programme d’accès anticipé, vous voudrez peut-être vous dépêcher si vous avez hâte de goûter à Android 14. Vous pouvez vous diriger vers le lien source ci-dessous pour plus de détails.

